«Укрзалізниця» модернізує приміські поїзди для підвищення безпеки пасажирів

«Укрзалізниця» працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні, зокрема, встановить камери спостереження. Про це заявив голова правління компанії Володимир Жмак, інформує прес-служба «Укрзалізниці».

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – сказав він.

Також, за його словами, у рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка», за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців - для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

«Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними», – зазначив Жмак.

До слова, «Укрзалізниця» 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.