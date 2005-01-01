В результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії загинули шестеро людей

СвітВолодимир Пиріг, 22 березня1380

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У Чехії в місті Кралупи-на-Влтаві стався вибух на приватному хімічному заводі, повідомило видання Novinky.

Вибух у виробничій зоні заводу стався близько 10:00 четверга, 22 березня. На місце події прибули пожежники і рятувальники.

«Це приватна компанія. Йдеться про вибух, не про пожежу. Після прибуття перших підрозділів рятувальників були знайдені тіла шістьох загиблих і кількох важко поранених» – повідомила речниця пожежної служби Центральної Богемії Владіміра Керекова.

На місці події працюють чотири рятувальні команди і гелікоптер. Поліція перекрила дорожній рух в районі заводу і стверджує, що загрози для громадян немає. Причини вибуху поки невідомі. На місце події працюють слідчі.

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