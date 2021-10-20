Користувачі оператора мобільного зв'язку lifecell увечері середи, 20 жовтня, масово скаржились на відсутність зв'язку, а дехто не міг додзвонитися до контакт-центру. У компанії заявили, що вже працюють над проблемою.

Як повідомило «Громадське», скарги на відсутність зв'язку почали з'являтися у коментарях під дописами lifecell у соцмережах. Користувачі оператора вказували, що зв'язку немає у Києві, Львові, Володимирі-Волинському, Миколаєві, Кривому Розі, Бердянську, Кропивницькому, Одесі, Луцьку, Острозі, Дніпрі, Запоріжжі тощо.

Так, за інформацією ZAXID.NET, у Львові в період з 19:00 до 20:30 виникали, зокрема, труднощі з мобільним інтернетом. На смартфонах та комп’ютерах регулярно з’являлися системні сповіщення про відсутність доступу до інтернету. Перезавантаження пристроїв, з яких відбувалася роздача інтернету, також не допомагало.

У своїх дописах люди скаржилися, що немає ні мобільного, ні інтернет-зв'язку. Деякі користувачі зверталися по допомогу до компанії, використовуючи sim-карти інших операторів.

У компанії відповіли, що з'ясовують причини несправностей.

«Терміни вирішення проблеми будуть відомі після встановлення причин виникнення складності», – відписали працівники компанії невдоволеним користувачам.

Наразі офіційної заяви на сайті компанії чи на її сторінці у Facebook через проблеми зі зв'язком немає.