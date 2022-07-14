У четвер, 14 липня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Про неполадки повідомляють користувачі з США, Німеччини, Великобританії, України та інших країн. Скарги щодо збоїв стосуються роботи і додатку, і веб-версії Twitter.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою сервісу загалом. За останній час на портал надійшло понад 50 тис. повідомлень про можливі збої в роботі соціальної мережі. Ще частина користувачів не може увійти в свій аккаунт, у когось соцмережа взагалі не функціонує.

Представники соцмережі збій поки що не коментували.