Користуватися сервісами можна лише з допомогою VPN

Відеосервіс YouTube та соціальну мережу Instagram відключили на території Херсонської області. Про це у середу, 6 липня пишуть російські ЗМІ з посиланням на так званого прес-секретаря окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Сергія Мороза.

Російські пропагандисти нагадують, що Instagram належить корпорації Meta, яка в Росії визнана екстремістською.

«У нас кілька днів тому відключили YouTube. Тож дивитися можна – тільки потрібно VPN включати. А так, звісно, ми тепер без YouTube, без Instagram. Ну нічого, обходимося якось, нормально», – зазначив сам колаборант, пише Українська правда.

Як інформує «Українське радіо», 5 липня в Херсонській області почав працювати так званий уряд Херсонської області, про створення якого окупаційна влада заявила після того, як в Херсоні побував перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргей Кирієнко.

Поки до складу цієї новоутвореної структури увійшли чотири людини. Очолив уряд Сєргей Єлісєєв, який до цього обіймав посаду першого заступника голови уряду в Калінінградської області в Росії. Його заступником став колаборант і вже колишній депутат України Олексій Ковальов. Ще один заступник — Володимир Беспалов. Він також з Калінінградської області і був заступником міністра муніципального розвитку. Також в уряді є ще один міністр освіти і науки. Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михаіл Родіков.

Призначений окупаційною владою фейковий керівник Херсонської області військово-цивільної адміністрації Володимир Сальдо в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ сказав, що так званий уряд Херсонської області підготує платформу для входження Херсонщини в склад Російської Федерації.

Своєю чергою заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що те, що на Херсонщині будуть формувати нову владу було очікувано, бо росіяни розчарувалися в компетентності колаборантів, які зараз правлять Херсонщиною.