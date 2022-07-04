В окупованому російськими військами Херсоні області через нестачу грошей у населення впровадили так званий «натуральний обмін» у крамницях, тобто, одні товари відпускаються в обмін на інші, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення “натурального обміну” в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари. При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією української розвідки, фіксуються численні випадки «продуктових кредитів», коли продавці у продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

Також у розвідці додали, що в Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади. Там пояснили, що це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації вмовити їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби.

Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсона. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого «референдуму». Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня.

Нагадаємо, Херсон перебуває під російською окупацією від початку березня.