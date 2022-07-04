Поблизу окупованого Енергодара Запорізької області російські загарбники подають командуванню рапорти з інформацією про нібито успіхи, хоча насправді вони перебувають у санаторії і бояться потрапити на лінію реальних бойових зіткнень. Крім того, імітація успіхів у боях надає можливість окупантам отримувати додаткові боєкомплекти і гроші, повідомила вранці 4 липня Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані розвідки.

«За інформацією української розвідки, особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати “героями” так званої “спецоперації” та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян “знищує” ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню. Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої “героїчної” оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та “героїчна” смерть», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що за такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Нагадаємо, Енергодар перебуває під окупацією від початку березня. Напередодні стало відомо, що російські загарбники в Енергодарі до смерті закатували працівника Запорізької АЕС.