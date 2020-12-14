У понеділок, 14 грудня, у роботі більшості сервісів Google стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Глобальний збій розпочався приблизно о 13:40 за Києвом із Gmail. Проблеми спостерігаються здебільшого у європейських країнах та в США. Близько 14:00 почали з'являтись перші повідомлення про збої в країнах Азії.

Збої спостерігаються переважно у роботі Gmail, YouTube, Classroom, Google Drive, Google-документів та календаря.

Відзначається, що близько 86% користувачів Google скаржаться на проблеми зі входом в обліковий запис, 13% – на труднощі у роботі з пошуком.

Близько 76% користувачів пошти від Google поскаржилися на проблеми зі входом в обліковий запис, 17% заявили про технічні неполадки з сайтом, у ще п'яти відсотків виникли проблеми з отриманням повідомлень на пошту.

Понад 49% користувачів YouTube повідомили про проблеми з роботою сайту, 45% розповіли про труднощі при перегляді відео, а ще 4% зіткнулися з проблемою авторизації на сайті.

На офіційній сторінці YouTube вказано, що їх команда знає про проблеми з сервісом і вивчає це. У Google також заявили, що знають про проблему й намагаються її розв'язати.