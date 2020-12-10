У роботі Facebook Messenger та Instagram у четвер стався глобальний збій. Про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Зазначається, що додаток для обміну особистими повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати близько 12:00.

Проблеми спостерігаються здебільшого у європейських країнах – Україні, Польщі, Нмеччині, Угорщині, Данії, Бельгії, Литві та інших.

Поки що мінімальні збої фіксуються і в низці азіатських країн.

Зокрема, у 55% користувачів виникли проблеми з відправкою та отриманням повідомлень, у 30% – з підключенням до додатку, ще 14% взагалі не змогли зайти в нього.

Подібні проблеми спостерігаються і в роботі Instagram, який віднедавна має спільну систему повідомлень з Facebook Messenger.

За даними порталу, збої сталися і в роботі самої соцмережі Facebook. Компанія поки що збій не коментувала.