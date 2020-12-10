Федеральна торгова комісія США (FTC) та 48 з 50 американських штатів подали антимонопольний позов проти Facebook із звинуваченнями у зловживанні впливом на ринку соцмереж. Про це пише AP.

У позові FTC заявила, що Facebook багато років дотримувалась систематичної стратегії з усунення менших конкурентів, щоб придушити будь-яку конкуренцію. Саме для цього, як заявляє регулятор, компанія придбала значно слабших Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014-му.

До позову також долучились прокурори 46 штатів США та прокурори округів Колумбія та Гуам.

Минулого року федеральна торгова комісія вже штрафувала Facebook за монополію – тоді компанію змусили виплатити 5 млрд доларів штрафу, що стало рекордом для FTC.

У компанії такі дії назвали ревізіоністськими, а сам штраф – покаранням за успіх компанії. Генеральна юрист-консультантка Facebook Дженніфер Ньюстед заявила, що FTC «очистила» придбання Instagram та WhatsApp ще багато років тому.

Нагадаємо. що у липні 2020-го антимонопольний підкомітет юридичного комітету Палати представників США розпочав слухання керівників чотирьох ІТ-компаній США — Apple, Google, Amazon і Facebook.

Компанії звинувачують у нечесних бізнес-практиках, унаслідок яких вони закріпили монопольне становище на ринку. Apple закидають обмеження в крамниці додатків App Store, через яку власники застосунків втрачають частину прибутку.

А Facebook звинувачують у створенні монополії через придбання своїх конкурентів — як-от Instagram і Snapchat.