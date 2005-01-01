В Росії помер відомий кінорежисер-українофоб Станіслав Говорухін

Станіслав Говорухін помер на 83-му році життя

14 червня, в 10:37 помер російський режисер Станіслав Говорухін, відомий як автор фільму «Місце зустрічі змінити не можна» (рос. «Место встречи изменить нельзя»).

Говорухін помер на 83-му році життя у санаторії «Барвиха» після тривалої хвороби. Це вже не перша новина про його смерть – ЗМІ вже двічі хибно «хоронили» режисера.

Серед найбільш відомих його режисерських робіт: «Вертикаль» (1967), «Місце зустрічі змінити не можна» (1979), «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна» (1981), «Десятеро негренят» (1987) та інші.

Говорухін також обирався депутатом Думи РФ і був відомий своїми скандальними заявами щодо Заходу та України. Зокрема Говорухін 20 років працював на Одеській кіностудії. Після чого заявив, що «настраждався від українського націоналізму та одеських бандерівців».

31 травня 2017 СБУ заборонила йому в’їзд до України через українофобські погляди.