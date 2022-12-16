Європейський банк реконструкції і розвитку надасть «Укрпошті» грант в розмірі 4,5 млн євро на придбання обладнання для супутникового доступу до Інтернету та електрогенераторів. Це дозволить створити на базі відділень «Укрпошти» «пункти незламності» у віддаленій і сільській місцевості, повідомляється на сайті ЄБРР.

«Це винахідливе рішення забезпечить доступ в Інтернет для людей навіть у віддалених сільських районах України, попри російські обстріли електроенергетичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні банку.

Гроші буде виділено зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Вони допоможуть закупити обладнання для 1700 поштових відділень у більш ніж 450 населених пунктах. У межах цього проекту Укрпошта додасть 1,5 млн євро власних коштів на закупівлю додаткового обладнання, зокрема обігрівачів, Wi-Fi роутерів та освітлювального обладнання.

Нагадаємо, що «пункти незламності» – це місця, які організовує місцева влада спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, де є генератор (для підзарядки ґаджетів), тепло, інтернет, чай/кава, аптечка. Знайти їх можна за допомогою чат-бота в Telegram або на спеціальному сайті.