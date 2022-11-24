Жителька міста Гнівань, що на Вінничині, Ольга Бобрусь відкрила «Пункт незламності» в своїй домівці. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, люди, які прийдуть до неї додому, зможуть погрітися біля печі, приготувати їжу, навіть якщо вимкнуть газ, на дров'яній плиті. Також в дворі у жінки є криниця, яка забезпечить цілодобовий доступ до води.

«В наявності є дві кімнати з диваном, двома кріслами та чотирма стільцями. На підлогу можна накидати матраци ... Без світла!!! Без води!!! Без опалення!!! Але головне – без росії!!! Тримаймося!!!», – написала жінка.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів росіян по енергетичних об’єктах у різних регіонах України у середу, 23 листопада, кілька міст були повністю знеструмлені. Майже у всіх західних областях України, окрім погодинних відключень, було аварійне вимкнення електроенергії на невизначений час.

На випадок тривалої відсутності електроенергії по всій Україні розгортають так звані «Пункти незламності», де буде генератор для зарядки пристроїв, тепло та інтернет.