На виборах у штаті Джорджія, які визначають баланс сил у верхній палаті Конгресу США на наступні два роки, перемогли демократи Рафаель Ворнок та Джон Озоф. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Озоф та Ворнок перемогли опонентів від Республіканської партії Девіда Пердью та Келлі Лоеффлер через два місяці після того, як Джо Байден став першим кандидатом у президенти від Демпартії, який здобув перемогу в Джорджії з 1992 року.

Ворнок став першим афроамериканцем, обраним до Сенату від Джорджії. Водночас 33-річний Озоф став першим сенатором-євреєм від Джорджії та ще й наймолодшим членом верхньої палати Конгресу.

Після підбиття підсумків виборів у Джорджії демократи й республіканці мають однакову кількість представників у Сенаті – по 50.

Однак фактично більшість тепер перейшла до демократичної партії, оскільки співголова Сенату – демократка. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме обрана віце-президентка США Камала Гарріс.

Відповідно тепер Джо Байден не буде зв'язаний республіканським Сенатом і зможе повноцінно проводити реформи. Схвалення Сенату потрібно для затвердження законів і ключових призначень в уряді.