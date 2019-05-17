В Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку

Всі постраждалі зараз перебувають в лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу

У п'ятницю, 17 травня, в приміщенні філії одного з банків Старобільська на Луганщині чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник помер, а ще п'ятеро цивільних осіб і співробітник поліції, які в цей час знаходилися в приміщенні, отримали поранення різної тяжкості. Про це йдеться в повідомленні ГУ НП Луганської області.

Зазначено, що сьогодні в 16:30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка м. Старобільськ, чоловік 1972 р. підірвав гранату.

«В результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 5 цивільних осіб, з яких двоє - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які знаходилися в цей час в приміщенні банку. Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції», - розповіли в поліції.

фото Нацполіції

Всі постраждалі зараз перебувають в лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

«За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян і працівника поліції загрози немає», - відзначають в поліції.

На місці події наразі перебувають керівники ГУ Нацполіції, Старобільського відділу поліції, представники прокуратури, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Місце події огороджено, на місці працюють співробітники слідчо-оперативних груп обласного главку і Старобільського відділу поліції і фахівці вибухотехніки», - зазначили в ГУ НП області.