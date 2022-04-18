Окупаційна влада на захоплених територіях Донецької та Луганської областей продовжує мілітаризацію дітей, повідомила в понеділок, 18 квітня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона навела приклад відкриття «козачого кадетського корпусу» в окупованому Старобільську.

«У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти «ЛНР», – написала Денісова у Facebook.

За її словами, такі ж корпуси планують відкрити в Сєвєродонецьку та Лисичанську, які зараз під контролем української влади.

Денісова навела дані, за якими на окупованій частині Луганщини на кінець 2021 року працювало 62 кадетських класи, в них навчалося понад 1200 дітей, та два корпуси на 417 дітей.

«Серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання “бойових завдань” окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (місто Луганськ), випускник 2017 року», – повідомила вона.

Денісова вказала на те, що пропаганда вступу до армії серед цивільних, зокрема, дітей, на окупованих територіях є порушенням законів і звичаїв війни. Уповноважена Верховної Ради з прав людини також звернулася до комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти порушення прав дітей в Україні.

14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація. У Горлівці проводяться обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

За даними штабу, російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої «ДНР», однак вказані показники були виконані лише на 20%, зазначає «Радіо Свобода».