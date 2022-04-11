Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що серед жителів окупованих районів Донеччини і Луганщини – так званих «ДНР» і «ЛНР», яких окупанти мобілізували на війну Росії проти України, зафіксовано багато загиблих. У зв’язку з цим, окупанти продовжують проведення мобілізації в підконтрольному бойовикам Луганську.

Як йдеться в повідомленні Генштабу, в окупованому Алчевську з початком бойових дій серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. Крім того, ще понад 1200 загиблих за цей час привезли до лікарень окупованого Донецька. Водночас невідомо, чи йдеться в останньому випадку винятково про жителів Донецька.

«З метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів», – сказано в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, з часу війнни в Україні Росія втратила понад 18,5 тис. бойовиків, найманців, військових і т.д., а також багато техніки. Втрати загарбників як у живій силі, так і в техніці, зростають щоденно.