На початку квітня українські військові почали звільняти населені пункти Київщини та Чернігівщини від російської окупації. За кілька днів ЗСУ очистили від окупантів усю Київську область. Після відходу росіян світ побачив їхні злочини: масові убивства, терор цивільного населення і мародерство.

Деякі села та містечка були в окупації близько місяця, тож після заходу ЗСУ місцеві мешканці не стримували емоцій та вдячності українським військовим. ZAXID.NET зібрав кілька емоційних відео із соцмереж.

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Співзасновник і директор видавництва Pabulum Дмитро Стретович разом із побратимами вперше за місяць зустрівся зі своїми батьками, які проживають в Новій Басані (Чернігівська область), що була окупована РФ.

Мешканці Нової Басані вітають українських військових, які зайшли у місто, і запрошують до помешкань.

Українці зустрічають нас в Новій Басані. Під час бою. pic.twitter.com/OvuJVXxj2K — Аслан (@antiputler_news) March 31, 2022

А так зустрічають ЗСУ мешканці звільнених від окупації сіл на Київщині.

Саме так мешканці звільнених селищ зустрічають наших військових ️ pic.twitter.com/BzSYC12DWW — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 2, 2022

Мешканці села Іванків, що неподалік Києва, зібрались під будівлею сільської ради після того, як село звільнила українська армія.

А так українських військових зустрічають на звільненій від окупантів Київщині.

Так місцеві мешканці Ірпеня зустрічали ЗСУ 29 березня.

Як місцеві зустрічають бійців ЗСУ



Ірпінь 29.03.2022 pic.twitter.com/eH5dIo5Mag — Аслан (@antiputler_news) March 29, 2022

Загублений в Бучі пес знайшов свого господаря.

Кращого відео сьогодні не буде.

Загублений в Бучі пес знаходить свого господаря

pic.twitter.com/1iRRzpqTG1 — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) April 5, 2022

Під час зачистки Бучі у одному з авто поліцейський знайшов собаку, який там ховався. Він забрав песика у свою родину та назвав Бучею.

А так українського активіста Сергія Стерненка, який у лавах ЗСУ захищає Україну, зустрів песик в одному зі звільнених населених пунктів Київської області.