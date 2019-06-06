В Стрийському суді підозрюваний у двох вбивствах вдруге спробував вчинити самогубство

У залі Стрийського міськрайонного суду обвинуваений у двох вбивствах вчинив спробу самогубства

У четвер, 5 червня, у залі Стрийського міськрайонного суду обвинувачений у двох вбивствах вдруге спробував накласти на себе руки. Чоловік прямо під час судового засідання випив жменю таблеток, після чого його госпіталізували. Про це повідомило місцеве видання 245.ua.

Чоловіка обвинувачують у вбивстві «валютника» та у вбивстві таксиста. 5 червня мало відбутись підготовче засідання у цій справі. Однак підозрюваний у залі суду випив пігулки, від чого йому стало погано. До суду викликали карету швидкої, яка забрала чоловіка.

Фото видання 245.ua

На фото із зали суду видно, що чоловік випив препарат «Азалептол». Це антипсихотичний засіб, який призначають лише хворим на шизофренію, які мають стійкість до інших стандартних нейролетиків. Цей препарат продають лише по рецепту лікаря, адже він має чітке індивідуальне дозування. Його передозування спричиняє раптову серцеву недостатність або аспіраційну пневмонію і в 12% випадків призводить до швидкої смерті. Наразі не відомо, скільки саме пігулок цього препарату випив обвинувачений.

Це вже друга спроба підозрюваного покінчити з життям. Під час попереднього судового засідання він бритвою порізав собі вени.