В суботу у Львові на 10 днів перекриють вул. Ставову

З 9:00 суботи, 9 червня, у Львові перекриють вул. Ставову на ремонт. Відкрити цю вулицю для проїзду авто мають 18 червня о 21:00. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Об’їзд вулиці здійснюватиметься відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху. Роботи виконуватиме ТзОВ «Джамбо Маркет».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.