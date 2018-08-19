В Сумах автомобіль патрульних після зіткнення з іншим авто в’їхав у пішоходів

Авто патрульних зіткнулося з іншим автомобілем і перекинулося на тротуар

В Сумах авто патрульної поліції, що їхало на виклик, перекинулося і врізалося у натовп пішоходів. Внаслідок аварії травми отримали четверо пішоходів та патрульна поліцейська, котра перебувала в автомобілі.

Аварія сталася в неділю, 19 серпня, після 14:30. Як пише Данкор онлайн, авто патрульних рухалося в бік центру в той момент, коли Перекопською у бік Кондратьєва рухався автомобіль Audi. У результаті зіткнення авто патрульних Toyota Prius перекинувся.

Видання «Depo.Суми» з посиланням на очевидців повідомило, що поліцейський екіпаж їхав на червоне світло і за секунду до зіткнення увімкнув сирену, проте з офіційних джерел це наразі не підтверджується.

Фото «Данкор онлайн»

Речниця сумської поліції Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна» наголосила, що патрульні їхали на виклик і на їхньому автомобілі були увімкнені відповідні маячки.

«Я володію інформацією, що патрульні їхали саме на виклик, у них були ввімкнені спеціальні звукові сигнали та проблискові маячки. Після зіткнення службовий автомобіль відкинуло на тротуар, де йшли перехожі, тобто відбувся наїзд. Внаслідок автопригоди, за попередніми даними, постраждали п'ять людей, серед них працівниця поліції», – сказала Біганова.

Патрульна опинилася заблокованою у службовій автівці, тож рятувальники вирізали елементи транспорту, щоб звільнити її.

«Наразі всіх постраждалих доставлено до лікарні, їм надається допомога. На місці події працюють слідчі та керівництво обласної поліції, щоб об'єктивно з'ясувати, що стало причиною ДТП», – резюмувала речниця обласної поліції.

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