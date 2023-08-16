Заклад у Збаражі відкрили за франшизою відомої марки і він пропрацював один день

Причиною масового отруєння в Збаражі після відвідин суші-бару стали продукти, які були заражені сальмонелою. Кількість захворілих також збільшилася з 32 до 44 осіб. 35 людей госпіталізовані до лікарні і перебувають в середньому стані важкості. правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують, що стало причиною отруєння людей.

Загалом на сальмонельоз захворіли 25 дорослих та 19 дітей зі Збаража та навколишніх сіл, повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у вечір середи, 16 серпня.

«Із захворілих — 35 перебуває на лікуванні в Збаразькій центральній лікарні. З них – 15 дітей та підлітків, які госпіталізовані до педіатричного відділення Збаразької лікарні. 9 хворих, з них 4 дитини – перебуває на амбулаторному лікуванні. Форма перебігу захворювання у всіх хворих середньої важкості», – розповіла ZAXID.NET директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук.

Симптоми у всіх постраждалих однакові: нудота, багаторазова блювота, пронос, болі в животі, підвищення температури тіла до 38, 5-39,0 С. Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали зразки продуктів, змиви з поверхонь закладу, де готувалися суші та аналізи в людей, які працюють в суші-барі. Після проведення лабораторних досліджень фахівці виявили, що збудник хвороби — сальмонела.

«Ми розпочали епідрозслідування. Встановлено межі вогнища, контактні особи, персонал, причетний до приготування готових страв, ймовірні фактори передачі. Організовано медичне спостереження за контактними особами в домашніх вогнищах. Здійснюються протиепідемічні заходи у вогнищах», — додала Оксана Чайчук.

Додамо, що перші хворі до медзакладу почали поступати 13 серпня, на другий день після відкриття нового суші-бару в Збаражі. Усі люди замовляли суші на доставку з собою і їли страву поза межами закладу. Поліція за фактом отруєння розпочала розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Поліція не повідомляє назви закладу, проте, за інформацією ZAXID.NET, йдеться про новий суші-бар під назвою «Медуза», який розташований в центрі Збаража біля римо-католицького костелу. Про його відкриття анонсували в різних соціальних мережах, і 12 серпня там було чимало відвідувачів. Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.

Довідка.

Сальмонельоз – небезпечне інфекційне захворювання, яке викликає бактерія сальмонела. Ступінь тяжкості хвороби залежить від сприйнятливості населення та низки інших факторів. Джерело збудника інфекції — тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії. Носійство може тривати від кількох днів до кількох років. Захворюваність у містах в 2 рази вища, ніж у селах.

Актуальність сальмонельозу зумовлюється надзвичайним його поширенням, зростанням захворюваності навіть у розвинутих країнах, частими спалахами та великою летальністю серед дітей молодшого віку.