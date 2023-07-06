У Яремчі на Івано-Франківщині отруїлися дев'ятеро туристів з Львівщини, які жили і харчувались на території приватної садиби. Їх госпіталізували в Яремчанську центральну міську лікарню. Серед пацієнтів є семеро дітей.

Як повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, 6 липня в Яремчі з симптомами отруєння госпіталізували девʼятеро мешканців Львівщини, які приїхали відпочивати в Івано-Франківську область.

«Інформуємо про те, що 6 липня зареєстрували груповий осередок харчової токсикоінфекції у приватній садибі міста Яремче Івано-Франківської області», – йдеться в повідомленні.

Попередньо лікарі діагностували у туристів харчову токсикоінфекцію. Серед потерпілих двоє дітей віком до 15 років, пʼятеро дітей віком до 17 років і двоє дорослих. Їх усіх у стані середньої важкості госпіталізували у Яремчанську центральну міську лікарню

«Під час епідеміологічного розслідування медики встановили, що 15 туристів, з них –12 дітей, власним транспортом приїхали з Львівської області у Яремче 4 липня та заселилися у приватний котедж. Готували страви самостійно з продуктів привезених з собою та закуплених в торговельній мережі міста», – зазначили в центрі контролю.

Наразі спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ продовжують епідрозслідування спалаху отруєння.