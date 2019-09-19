В Тернопільській області отруїлися десятеро дітей

У Тернопільській області від спалаху кишкової інфекції постраждали десятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського обласного лабораторного центру в Facebook у четвер, 19 вересня.

В ході епідрозслідування встановлено, що у десятьох дітей, які відвідують сільський дитсадок і школу, спостерігаються розлади стану здоров'я.

«До Тернопільського обласного лабораторного центру надійшли термінові повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції серед дітей села Новосілка Заліщицького району», - йдеться в повідомленні.

Також не виключається, що ймовірними факторами, які викликали захворювання, могли бути вода і харчові продукти. Розслідування триває.

Нагадаємо, внаслідок отруєння у Вінницькій області постраждали понад 30 дітей. У постраждалих діагноз – гострий гастроентероколіт. За попередньою інформацією правоохоронців, постраждалі отруїлися продуктами харчування в шкільній їдальні. Роботу закладу, який готував і доставляв їжу в школу, призупинили.