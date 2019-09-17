Кількість постраждалих внаслідок отруєння в школі на Вінничині зросла до 40 людей
Потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи
Суспільство — Юрій Братюк, 17 вересня1600
Кількість постраждалих унаслідок отруєння у Вінницькій області зросла до 40. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Усі вони отруїлись у шкільній їдальні Козятинської ЗОШ № 2. Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентероколіт.
«Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи. Роботу закладу, який готував та доставляв їжу до школи, призупинено», — йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила за фактом отруєння провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.
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