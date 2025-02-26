Тернополянка більшу частину життя присвятила школі мистецтв

В Тернополі 26 лютого від важкої хвороби померла освітянка, донька науковця, археолога та громадського діяча Ігоря Ґерети, Ярина Ґерета. На початку року в жінки стався інсульт. Вона перебувала в лікарні, однак хвороба все одно здолала її.

Про смерть Ярини Ґерети у Facebook повідомила її донька Ольга. «Сьогодні вранці померла моя мама Ярина Ґерета. Хай в мирі спочиває її душа», – зазначила жінка.

Наприкінці січня в Ярини Ґерети стався інсульт. Про хворобу також повідомила її донька. «В моєї мами Ярини Ґерета інсульт лівої півкулі мозку, паралізована права сторона (рука та нога), а також мама не може говорити... Окрім того, минулого року мама втратила слух», – розповідала Ольга.

Тоді небайдужі збирали кошти на лікування та реабілітацію жінки. Ярина Ґерета багато років пропрацювала в Тернопільській обласній школі мистецтв ім. Ігоря Ґерети вчителем історії. Коли в 2019 році міська влада порушила питання ліквідації школи мистецтв, то жінка почала активно відстоювати заклад. Вона організовувала акції протесту, перекриття автомагістралей, подавала заяви в суд. Врешті навчальний заклад не ліквідували, однак з приміщення в центрі Тернополі школу перенесли на масив «Сонячний» і приєднали до 21 загальноосвітньої школи.

«Ярина Ігорівна більшу частину свого життя присвятила Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. І. Ґерети. Не одне покоління наших учнів пізнавали разом із нею історію світу, історію нашої країни, історію культури, не одну захопливу життєву історію почули діти з її уст, не одному вона допомагала», – зазначила її колега по роботі Ірина Ленько.

Також Ярина Ґерета до викладання в школі мистецтв працювала в Тернопільському обласному державному архіві, Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, а також у дитячому садочку № 39.