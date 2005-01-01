В центрі Одеси вандали пошкодили скульптуру античного героя

Втрачені елементи скульптурної композиції виготовлять і відновлять, коли дозволять погодні умови

В історичному центрі Одеси вандали пошкодили скульптуру античного героя Лаокоона, яка розташована біля Археологічного музею. Зловмисники відбили в однієї із статуй скульптурної композиції кисть руки, в іншої — пальці, інформує УНІАН.

За словами начальника управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрія Шелюгіна, не виключено, що статую могли пошкодити люди, які побажали сфотографуватися біля неї. При цьому він зазначив, що копія знаменитої скульптури виготовлена із карраського мармуру/

Шелюгін наголосив, що втрачені елементи скульптурної композиції виготовлять і відновлять, коли дозволять погодні умови. Крім того, розглядається питання про огородження композиції, яка захистить скульптуру від повторних актів вандалізму.

«Ми постараємося обмежити доступ до цього пам'ятника. Плануємо організувати оглядовий майданчик, з якого туристи зможуть ознайомитися зі скульптурою і сфотографуватися на її фоні», – сказав Шелюгін.

«Лаокоон» – мармурова скульптура, встановлена в Одесі перед будівлею археологічного музею в 1870-х роках. Виготовлена на замовлення міського голови Одеси Григорія Маразлі для прикраси його дачі, яка розташовувалася в кінці Французького бульвару. Після жовтневого перевороту 1917 року скульптурна група була націоналізована і шість разів перевозилася з місця на місце.

У 1969 році було прийнято рішення перемістити скульптуру до Археологічному музею. Статую демонтували, але лише в 1971 році вона з'явилася на новому місці, де і знаходиться донині.

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