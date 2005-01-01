У Чернігові знайшли вкрадений з могили пам'ятник Михайлу Коцюбинському

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 13:353040

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У Чернігові знайшли вкрадений з могили пам'ятник Михайлу Коцюбинському
Погруддя Коцюбинського вкрали з могили ще 18 грудня

У Чернігові знайшли вкрадені у грудні 2017 року пам'ятники Михайлу Коцюбинському та Олександру Пушкіну. Про це 4 січня повідомив заступник мера міста Олександр Ломако з посиланням на міського голову Чернігова Владислава Атрошенка.

«Вкрадені пам'ятники М. Коцюбинському та О. Пушкіну знайдено. Про це заявив під час ранкової наради Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Поки йдуть слідчі дії, деталі він не розголошував. Водночас він подякував усім небайдужим, адже публічний резонанс однозначно допоміг розкриттю цих крадіжок», – написав на своїй Facebook-сторінці Олександр Ломако.

Він також уточнив, що обидва пам'ятники ніколи не охоронялися – ні радянською владою, ні за часів незалежності. Водночас, як повідомляє «Укрінформ», за попередньою інформацією, обидва пам'ятники знайшли неушкодженими неподалік міського пляжу.

Зазначимо, пам'ятник з могили Михайла Коцюбинського вкрали 18 грудня, а пам'ятник Пушкіну – 31 грудня.

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