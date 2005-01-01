У Стрию крадії металу пошкодили бронзовий пам’ятник Тарасові Шевченку

У Стрию на Львівщині пошкодили бронзовий пам’ятник Тарасові Шевченку

У Парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка у Стрию на Львівщині пошкодили бронзовий пам’ятник Тарасові Шевченку. У поліції припускають, що це – крадіжка металу.

Про пошкодження пам’ятника у понеділок, 25 грудня, у Facebook-спільноті «Підслухано у Стрию» повідомила мешканка Стрия Інна Коцурова.

«Це просто Жах! Обідрали покриття з пам'ятника Т.Шевченка, що знаходиться в парку. Повідривати руки тому, хто здер, і тим, хто приймає в пунктах металобрухту», – написала Інна Коцурова.

У відділі комунікації Нацполіції у Львівській області підтвердили ZAXID.NET цю інформацію та повідомили, що розслідують її не як акт вандалізму, а як крадіжку металу.

«Цей пам’ятник пошкоджують вже не вперше. Скоріш за все, це справа рук шукачів металу. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка)», – сказала працівниця відділу комунікації Нацполіції у Львівській області Іванна Кутнів.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян, або до двох років виправних робіт, або до трьох років позбавлення волі.

Бронзовий пам’ятник Тарасові Шевченку в парку його імені у Стрию було встановлено у 1958 році.