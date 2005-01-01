В Україні арештували росіянина, підозрюваного в бойових діях у Сирії

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:101090

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Жовтневий районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід громадянину Росії Арифу Джабарову у вигляді екстрадиційного арешту на термін два місяці – до 18 березня 2018 року. Як повідомляє «Радіо Свобода», суд ухвалив таке рішення пізно ввечері 19 січня.

«Клопотання захисників Джабарова щодо незаконності тримання його під вартою суд відхилив. Також слідча суддя Лідія Клименко, що здійснювала розгляд справи, за клопотанням прокурора заборонила представникам Радіо Свобода здійснювати відеозйомку під час розгляду справи по суті», – йдеться в повідомленні.

Джабарову, який раніше жив у столиці російського регіону Башкортостан, Уфі і був затриманий за запитом ФСБ Росії, інкримінують участь в бойових діях на території Сирії.

Раніше, 17 січня, Шевченківський районний суд Запоріжжя відхилив два клопотання прокуратури – щодо продовження терміну арешту і застосування тримання під вартою до Джабарова, однак вже 18 січня працівники поліції затримали його при виході з СІЗО, а прокуратура звернулася до Жовтневого районного суду Запоріжжя щодо обрання нового запобіжного заходу.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Запоріжжя арештував Джабарова за запитом управління ФСБ Росії на 30 днів. Джабаров прибув до Запоріжжя з Туреччини, де жив від 2012 року. В аеропорту він просив прикордонників надати йому можливість звернутися до міграційної служби України з метою отримання притулку, однак йому відмовили. Після цього Джабаров порізав собі вени і був затриманий поліцією.

На території Росії йому інкримінують частину участь у збройних формуваннях, не передбачених федеральним законодавством Росії, а також участь на території іноземної держави у збройних формуваннях, не передбачених законодавством цієї держави, з метою, що протирічить інтересам РФ.

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