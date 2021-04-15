В Україні надали право чоловікам брати декретну відпустку при народженні дитини. Законопроект схвалили в другому читанні у Верховній Раді у четвер, 15 квітня. Рішення підтримали 269 депутатів.

«Цим законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні», – зазначено у пояснювальній записці до документу.

Зокрема, в Кодексі законів про працю виписана норма, що одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають;

бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

При цьому зазначається, що така відпустка надається лише одній з цих осіб.

Крім того, за бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Передбачено, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), зокрема й в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету міністрів має у місячний строк з дня набрання чинності законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону.

Також Уряд має цього року поінформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону.

До слова, законодавство передбачає право піти у декрет для чоловіків у 22 з 28 країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні депутати взялися спростити процедуру виходу чоловіків у відпустку по догляду за дитиною. Бо деяким працедавці могли і відмовити. Як альтернативу пропонували ще й двотижневий оплачуваний відпочинок по народженні дитини.