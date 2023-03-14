В Україні для любителів-рибалок впровадять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову, повідомили в Міністерстві аграрної політики.

Суть рибальського квитка в тому, щоб надати можливість рибалкам-любителям придбати платну послугу для добування водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову. Він діятиме на водних об'єктах, на яких будуть визначені ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

У міністерстві наголосили, що перед отриманням рибальського квитка рибалка має ознайомитися з Правилами любительського і спортивного рибальства. Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина.

Як купити рибальський квиток

Для того, щоб придбати рибальський квиток, необхідно створити електронний кабінет, зареєструвавшись в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе. В електронному кабінеті обрати: водний об’єкт або його частину, територіальну громаду, в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього, електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплатити будь-яким із запропонованих способів.

Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати.

Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів але не більше, ніж на 10 з дня, що настав.

Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову становить: 1 екз. сома, 3 екз. білизни, судака, щуки, 5 кг іншої риби.

Кошти, які рибалки сплачуватимуть за квиток, витрачатимуться першочергово на відновлення природних популяцій водних біоресурсів, шляхом зариблення тих водних об’єктів, у яких проводили любительський лов.