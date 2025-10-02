Наразі фільм на етапі розроблення

Режисер Тарас Томенко екранізує поему XII ст. «Слово о полку Ігоревім». Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Згідно із синопсисом, події відбуватимуться у 1185 році. Князь Ігор очолює похід на кумано-половецькі землі, всупереч давньому пророцтву про його загибель. Дружину оточують половці, а Ігор потрапляє в полон. У полоні він стикається з моральними та фізичними випробуваннями, відмовляється зректися Батьківщини та рідних, а опісля перемагає наймогутнішого батирa Сходу.

Наразі фільм на етапі розроблення. Продюсерами стануть Світлана Яцинич, відома за стрічками «Я.Ніна» та «Як там Катя?», і Максим Асадчий, який працював над фільмами «Поводир» і «Довбуш». Над сценарієм працюють режисер стрічки Тарас Томенко, якого глядачі знають за фільмами «Будинок Слово», та Костянтин Коновалов («Той, хто пройшов крізь вогонь»).

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Тарас Томенко наголосив, що саме зі «Слова о полку Ігоревім» почалася системна фальсифікація української історії Росією, тому «сьогодні ми маємо повернути свою історію, своїх героїв, свій епос, своє “Слово”».

Кінопроєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Виробництвом займаються компанії «Саламея Фільм» та «Пронто Фільм». Коли фільм вийде в прокат, поки невідомо.