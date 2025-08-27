В україні вже є приклади переобладнання закинутих будівель в житло, проте цей потенціал ще не облікований

Для забезпечення житлом переселенців в Україні інвентаризують порожні будівлі, які можна буде переобладнати під соціальне житло. Проєкт реалізують міністерство розвитку громад і територій спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity in Ukraine, повідомляє пресслужба міністерства.

Уряд вже ухвалив необхідні постанови для проведення масштабної інвентаризації майна. Спільний проєкт триватиме рік і передбачає картографування та класифікацію до тисячі об’єктів нерухомості, підготовку 10-15 інвестиційних кейсів із розрахунками та концепціями реконструкції, а також створення практичних інструментів для місцевої влади.

Зібрані дані будуть інтегровані до цифрової інформаційно-аналітичної системи для ВПО, яка забезпечить прозорість надання житлової допомоги.

«В країні зареєстровано понад 4,6 млн людей, які вимушені були покинути свої домівки. Водночас понад 300 тисяч житлових об'єктів пошкоджено або зруйновано. Попри те, що триває відновлення, нам важливо також максимально використати потенціал вільної нерухомості – як будівель, так і земельних ділянок та інших об’єктів, які можуть бути переоснащені під житло для внутрішньо переміщених осіб», – коментують в Мінрозвитку.