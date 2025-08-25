На зміни можна очікувати вже у вересні-жовтні

У вересні-жовтні очікується схвалення змін до урядової постанови про програму «єОселя». Цього разу йдеться про пільгове іпотечне кредитування для мобілізованих військовослужбовців. Про це повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер, передає «Інтерфакс-Україна».

Планується, що мобілізованих військовослужбовців додадуть до пільгових категорій, які зможуть оформити іпотеку за державною програмою під 3% річних. Раніше пільговий кредит на житло могли оформити лише військовослужбовці-контрактники.

Які ще зміни очікуються

«Також ми працюємо над майбутнім введенням критеріїв доходу сім’ї. Це дозволить сфокусувати державну підтримку на тих, хто її справді потребує, й уникнути випадків, коли програмою користуються для купівлі непропорційно дорогих об’єктів», – сказав Євген Мецгер.

Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних на термін до 20 років можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці; під 7% – ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.