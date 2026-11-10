Кожен третій айтівець має бронювання від мобілізації

За рік в Україні частка ІТ-фахівців, які мають бронювання від мобілізації, зросла з 17% до 31%. Найчастіше від призову бронюють працівників оборонних технологій, а найменше – розробників і тестувальників програмного забезпечення. Про це свідчать результати опитування порталу DOU, яке проводили у травні–червні 2026 року. Усього дослідники опитали 7979 ІТ-фахівців-чоловіків, які проживають в Україні. Відтак, за даними дослідження, 24% опитаних мають бронювання безпосередньо від роботодавця. Ще 7% отримали його за сумісництвом на другому місці роботи.

Найбільше заброньованих серед керівників компаній – 53%. Серед HR-фахівців і рекрутерів цей показник становить 41%, системних адміністраторів – 35%, менеджерів і фахівців із безпеки – по 34%. Натомість серед розробників бронювання мають 20% працівників, а серед фахівців із тестування програмного забезпечення (QA) – 21%.

Також частка заброньованих залежить від досвіду та посади. Серед керівників команд і топфахівців рівня Lead+ бронювання мають 38%, серед менеджерів – 37%, старших спеціалістів (Senior) – 25%, фахівців середнього рівня (Middle) – 19%. Найменше заброньованих серед початківців (Junior) – лише 6%.

У яких ІТ-галузях найбільше заброньованих?

Найвищу частку заброньованих зафіксували у сфері оборонних технологій (DefTech та MilTech) – 63%. У GovTech, що охоплює цифрові державні послуги та рішення для держсектору, бронювання мають 34% фахівців. У промисловості, енергетиці та агросекторі – 33%, у розробці електроніки, розумних пристроїв і робототехніки (Embedded, IoT та Robotics) – 31%, у кібербезпеці – 30%. Найнижчі показники у сфері блокчейну та криптовалют – 8%, розробки комп’ютерних ігор (GameDev) – 9%, а також онлайн-гемблінгу – 10%.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За типом роботодавця найчастіше бронюють працівників державні установи та підприємства – там бронювання мають 53% ІТ-фахівців. У компаніях інших галузей, зокрема банках, телекомунікаційних і торговельних мережах, цей показник становить 41%.

Серед профільних ІТ-компаній лідирують продуктові бізнеси – 26% заброньованих працівників. В аутсорсингових компаніях їх 20%, у стартапах – 19%, а в аутстафінгових компаніях – 16%. Також рівень бронювання залежить від розміру компанії. У бізнесах із понад тисячею працівників бронювання має приблизно кожен третій ІТ-фахівець – 33%.

За регіонами найвища частка заброньованих ІТ-фахівців у Києві та області – 30%. У Львові цей показник становить 24%, у Дніпрі – 21%, Одесі – 16%, Харкові – 14%.