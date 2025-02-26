Військово-технологічний спорт планують також інтегрувати у навчальні програми

Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Цей вид спорту розвиватиме Федерація військово-технологічного спорту України. Про це 26 лютого повідомила пресслужба відомства з посиланням на наказ №1105.

Як вказано, військово-технологічний спорт об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у таких дисциплінах:

перегони,

перехоплення,

розвідка,

дистанційне ураження,

комбіновані місії.

У відомстві пояснюють, що завдяки наданню офіційного статусу цьому спорту молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Військово-технологічний спорт також надасть нові можливості для ветеранів, які зможуть навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації.

Офіційний статус сприятиме організації системи змагань на всіх рівнях, зокрема й проведення міжнародних.

«Україна має унікальний досвід та прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті. Попереду – створення професійних ліг, міжнародні турніри та залучення партнерів для розвитку цього виду спорту», – ідеться в повідомленні.

У Мінмолодьспорту зауважили, що також планують інтегрувати військово-технологічний спорт у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.