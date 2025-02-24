Українська компанія LLC Art Development розробляє застосунок, за допомогою якого можна буде автоматично збивати дрони типу Shahed FPV-дроном з мінімальною участю людей. Про це у понеділок, 24 лютого, повідомила «Економічна правда».

Проєкт має назву Sky Hunter. За даними розробників, програма:

аналізує дані з українських радарів,

відслідковує координати повітряної цілі в режимі реального часу,

візуалізує координати цілі на панелі управління.

Система має автоматично розраховувати траєкторію польоту FPV-дрона й по команді вести його до знищення цілі. Sky Hunter призначений для захисту стратегічних об’єктів від російських розвідувальних та ударних БпЛА типу Shahed, Molniya, Zala, Supercam. Систему можна інтегрувати у різні зенітні FPV-дрони, які виробляються в Україні.

«Команда успішно випробувала своє рішення на полігоні, отримала оцінку від експертів з кластера Brave1, а зараз доробляє свій продукт перед виходом на бойове чергування та шукає інвесторів для пришвидшення розробки», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року на базі одного із державних підприємств розпочали виробництво ліцензованих сучасних FPV-дронів для Сил оборони України.