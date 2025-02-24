В Україні розробляють застосунок для автоматичного збиття російських БпЛА
Розробка призначена для захисту стратегічних об’єктів від російських розвідувальних та ударних БпЛА
Українська компанія LLC Art Development розробляє застосунок, за допомогою якого можна буде автоматично збивати дрони типу Shahed FPV-дроном з мінімальною участю людей. Про це у понеділок, 24 лютого, повідомила «Економічна правда».
Проєкт має назву Sky Hunter. За даними розробників, програма:
- аналізує дані з українських радарів,
- відслідковує координати повітряної цілі в режимі реального часу,
- візуалізує координати цілі на панелі управління.
Система має автоматично розраховувати траєкторію польоту FPV-дрона й по команді вести його до знищення цілі. Sky Hunter призначений для захисту стратегічних об’єктів від російських розвідувальних та ударних БпЛА типу Shahed, Molniya, Zala, Supercam. Систему можна інтегрувати у різні зенітні FPV-дрони, які виробляються в Україні.
«Команда успішно випробувала своє рішення на полігоні, отримала оцінку від експертів з кластера Brave1, а зараз доробляє свій продукт перед виходом на бойове чергування та шукає інвесторів для пришвидшення розробки», – додали у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року на базі одного із державних підприємств розпочали виробництво ліцензованих сучасних FPV-дронів для Сил оборони України.