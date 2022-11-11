Так виглядає турецький безпілотний катер ULAQ , фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський закликав долучатися до збору коштів на перший у світі український флот морських дронів. Збір проводить державна фандрейзингова платформа UNITED24, а самі дрони, як сказано в повідомленні платформи, є «секретною українською розробкою».

«На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів», – написав президент у п’ятницю, 11 листопада.

Він переконаний, що морські дрони допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу.

«Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!» – закликав Зеленський.

Команда UNITED24 повідомила, що потрібно 100 «безпілотних човнів» і збір на перші 10 хочуть закрити вже сьогодні.

Як розповіли в UNITED24, морський дрон – це унікальна та засекречена українська розробка. Один такий апарат коштує 10 млн грн. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, системи транспортування і зберігання, центр обробки даних.

Невдовзі після початку збору міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже вдалося зібрати 10 млн грн на один такий дрон. Він матиме назву «Херсон».

Зазначимо, що саме безпілотними дронами було атаковано кораблі російського чорноморського флоту в Севастополі наприкінці жовтня і така атака була першою в світовій історії.

Морські дрони: що це таке

Надводні або морські безпілотники мають доволі різноманітні конструкції і характеристики. Вони можуть виглядати як невеликий човен чи каяк або як баржа чи вітрильник. В ударному дроні у передній частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну зброю. Вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв'язок з центром управління, пояснювала раніше BBC.

На відео атаки в бухті Севастополя, оприлюдненому в ЗМІ, видно як безпілотні човни буквально «полюють» на російські кораблі, щоб врізатись в їхній корпус і завдати пошкоджень.

Відомо, що морські дрони розробляє Туреччина. Так, два роки тому ця країна презентувала свій проект надводного безпілотника під назвою ULAQ. Цей апарат оснащується оптико-електронною та радіолокаційною станціями для виявлення та супроводу цілей. Вага безпілотника складає дві тонни, максимальна швидкість – до 35 вузлів (65 км/годину), а радіус дії – до 215 морських миль (тобто до 400 км). На безпілотному човні також передбачена можливість встановлення ракет. В серпні цього року почалось серійне виробництво турецького морського безпілотника.

Про розробки надводних дронів повідомляли також США і Британія.