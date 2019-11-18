В Україні почалася реєстрація кандидатів на місцевих виборах у грудні

За попередніми підрахунками в цих виборах зможуть брати участь понад 380 тис. виборців

В понеділок, 18 листопада, в Україні почався процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборів, які відбудуться 22 грудня 2019 року. Про це повідомила Центральна виборча комісія на своїй сторінці у Facebook.

Подача документів до територіальних виборчих комісій (ТВК) для реєстрації кандидатів триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів.

"Слід зазначити, що близько 30 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій в перших місцевих виборах разом з копією статуту партії", - сказано в повідомленні ЦВК.

Місцеві вибори відбудуться в 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міський ОТГ) в 21 області України.

За попередніми підрахунками в цих виборах зможуть брати участь понад 380 тис. виборців. У ЦВК повідомили, що загальна сума на їх підготовку і проведення становить 21 млн 842,2 тис. грн.

Крім того, ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 16-ти громадським організаціям.

Як інформує «Гал-інфо» з посиланням на начальницю відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА Зоряну Павлів, серед областей у яких відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад, є Львівщина.

За її словами, 22 грудня додаткові місцеві вибори відбудуться в Облазницькій сільській раді (села Облазниця, Воля-Облазницька, Дунаєць, Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Нове Село) Жидачівського району, а також у Мишлятицькій (села Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі) і Хідновицькій (села Хідновичі, Боратичі, Тишковичі) сільських радах Мостиського району. Вони приєдналися, відповідно, до Гніздичівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади Жидачівського району і Шегинівської сільської ради обʼєднаної територіальної громади Мостиського району.

На 29 грудня призначені перші вибори депутатів Нежухівської сільської ради і Нежухівського сільського голови Стрийського району. До складу Нежухівської сільської об’єднаної територіальної громади увійшли: Нежухівська сільська рада (села Нежухів, Райлів), Голобутівська сільська рада (село Голобутів), Завадівська сільська рада (село Завадів), Заплатинська сільська рада (села Заплатин, Діброва), Ланівська сільська рада (село Ланівка).