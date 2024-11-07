98% мобілізованих за останні два місяці не були платниками податків

В Україні почав працювати анонсований президентом Володимиром Зеленським принцип «воюй або працюй», який передбачає, що у пріоритеті мобілізації є безробітні військовозобов’язані та ті, хто не платить податки. Про це повідомив у четвер, 7 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Liga.net.

На Київському міжнародному економічному форумі Денис Шмигаль пояснив, що влада вже запровадила анонсований владою у 2024 році принцип мобілізації військовозобов’язаних. Принцип «воюй або працюй», як раніше зазначав Шмигаль, мав на меті «вивести з тіні ринок праці» – відповідно до нього військовозобов’язані, які офіційно сплачують до бюджету податки, будуть менш пріоритетними до мобілізації, аніж ті, хто працює «по-сірому» або не має роботи.

«Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр “Оберіг”, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють», – повідомив Денис Шмигаль.

Скільки саме військовозобов’язаних отримали повістки, прем’єр-міністр не уточнив. Раніше Шмигаль повідомив, що Україна має менш ніж 8 млн офіційних робочих місць, а для того, щоб підтримувати військових треба мати не менш ніж 10 млн.

Нагадаємо, 4 листопада в урядовому застосунку «Резерв+» запустили бета-тест онлайн-відстрочок. Автоматичні відстрочки почнуть з’являтися у додатку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів з 4 листопада. Інструкції щодо отримання відстрочки онлайн поступово отримуватимуть категорії громадян, які стоять на військовому обліку.