Економічне бронювання: як воно працюватиме і хто під нього підпадає
Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з іншими депутатами у червні ініціював законопроєкт, що пропонує введення так званого економічного бронювання. Про що йдеться у проєкті і кого можна буде забронювати таким чином, пише «24 Канал».
Як працюєватиме бронювання і кого можна забронювати
Останні зміни до законопроєкту:
- термін бронювання збільшено з 6 до 12 місяців;
- інформація про бронювання буде вноситися до реєстру військовозобов'язаних «Оберіг»;
- скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;
- можна буде бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;
- бронювати можна буде через портал «Дія» в електронній формі.
Кого можна забронювати:
- людей, які працюють в органах держвлади та інших держорганах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для функціонування економіки та життя населення;
- в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.
Існують критерії для того, щоб підприємство отримало статус критично важливого для функціонування економіки та життя населення.
Для бронювання співробітників воно має відповідати щонайменше трьом з цих критеріїв:
- загальна сума сплачених податків, зборів і платежів до державного й місцевих бюджетів та сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, за податковий рік перевищує 32 мільйони євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року №83;
- підприємство має важливе значення для галузі економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії у цьому випадку встановлюють профільні міністерства або обласні адміністрації;
- відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ;
- розмір середньої зарплати за квартал – не менше за середню у регіоні за четвертий квартал 2021 року;
- підприємство є резидентом режиму Дія.City для ІТ-компаній.
Серед критично важливих установ також такі:
- банки;
- українські неурядові гуманітарні організації, що діють за міжнародні кошти, зокрема Товариство Червоного Хреста України;
- підприємства протезно-ортопедичної галузі, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунальних послуг, транспортні перевізники, залучені до сфери охорони здоров'я, ветеринарної медицини підприємства;
- спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва міжнародних організацій, Дослідницька служба Верховної Ради, а також підприємства, установи й організації, якими керують органи, що управляють державним майном;
- підприємства, що виконують роботи та послуги для задоволення потреб ЗСУ й інших військових формувань.
Як відбуватиметься бронювання
Забронювати можна буде 50% від військовозобов’язаних працівників підприємства. Зокрема бронюватимуть військовозобов’язаних керівників та заступників, кінцевих бенефіціарних власників підприємств, критично важливих для економіки та життя населення. Це здійснюватиметься незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
- хто саме з 50% військовозобов'язаних буде заброньований – визначатиме керівник з огляду на важливість працівника. Далі списки з додатками про подання податкової звітності підприємством погодить відповідний орган виконавчої влади (за галуззю) або обласна адміністрація.
- Потім списки протягом п'яти робочих днів передадуть до Міноборони, де їх розглядатимуть не довше 10 робочих днів, а потім – до Мінекономіки, де мають ухвалити рішення за п'ять робочих днів.
Якщо заброньованого зупинять представники ТЦК на вулиці, він має надати їм витяг з рішення Мінекономіки про бронювання, засвідчений керівником підприємства, а також свої військово-облікові документи та посвідчення особи.
Бронювання можуть скасувати у таких випадках:
- завершився термін його дії;
- підприємство завершило надавати послуги та роботи для ЗСУ;
- підприємство позбавили статусу критично важливого;
- ліквідовано орган держвлади;
- звільнення військовозобов'язаного чи зупинення трудового договору;
- військовозобов'язаний має відстрочку.