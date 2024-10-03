Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з іншими депутатами у червні ініціював законопроєкт, що пропонує введення так званого економічного бронювання. Про що йдеться у проєкті і кого можна буде забронювати таким чином, пише «24 Канал».

Як працюєватиме бронювання і кого можна забронювати

Законопроєкт про економічне бронювання передбачає відстрочку від мобілізації через: підвищений військовий збір у 20 400 гривень за працівника, якого мають забронювати;

бронювання за рівнем офіційної зарплати понад 36 336 гривень;

або комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманого працівника та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.

Останні зміни до законопроєкту:

термін бронювання збільшено з 6 до 12 місяців;

інформація про бронювання буде вноситися до реєстру військовозобов'язаних «Оберіг»;

скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;

можна буде бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;

бронювати можна буде через портал «Дія» в електронній формі.

Кого можна забронювати:

людей, які працюють в органах держвлади та інших держорганах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для функціонування економіки та життя населення;

в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Існують критерії для того, щоб підприємство отримало статус критично важливого для функціонування економіки та життя населення.

Для бронювання співробітників воно має відповідати щонайменше трьом з цих критеріїв:

загальна сума сплачених податків, зборів і платежів до державного й місцевих бюджетів та сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, за податковий рік перевищує 32 мільйони євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року №83;

підприємство має важливе значення для галузі економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії у цьому випадку встановлюють профільні міністерства або обласні адміністрації;

відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати за квартал – не менше за середню у регіоні за четвертий квартал 2021 року;

підприємство є резидентом режиму Дія.City для ІТ-компаній.

Серед критично важливих установ також такі:

банки;

українські неурядові гуманітарні організації, що діють за міжнародні кошти, зокрема Товариство Червоного Хреста України;

підприємства протезно-ортопедичної галузі, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунальних послуг, транспортні перевізники, залучені до сфери охорони здоров'я, ветеринарної медицини підприємства;

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва міжнародних організацій, Дослідницька служба Верховної Ради, а також підприємства, установи й організації, якими керують органи, що управляють державним майном;

підприємства, що виконують роботи та послуги для задоволення потреб ЗСУ й інших військових формувань.

Як відбуватиметься бронювання

Забронювати можна буде 50% від військовозобов’язаних працівників підприємства. Зокрема бронюватимуть військовозобов’язаних керівників та заступників, кінцевих бенефіціарних власників підприємств, критично важливих для економіки та життя населення. Це здійснюватиметься незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

хто саме з 50% військовозобов'язаних буде заброньований – визначатиме керівник з огляду на важливість працівника. Далі списки з додатками про подання податкової звітності підприємством погодить відповідний орган виконавчої влади (за галуззю) або обласна адміністрація.

Потім списки протягом п'яти робочих днів передадуть до Міноборони, де їх розглядатимуть не довше 10 робочих днів, а потім – до Мінекономіки, де мають ухвалити рішення за п'ять робочих днів.

Після рішення Мінекономіки надішле списки до органів держвлади, які їх подавали, а також до Міноборони, яке протягом трьох днів має сповістити про них ТЦК. Далі військовозобов'язаний отримає витяг із рішення про бронювання, після чого орган держвлади або підприємство за п'ять днів надішле до ТЦК, на обліку якого перебуває працівник, повідомлення про бронювання.



Через п'ять днів ТЦК має поставити заброньованого на спеціальний військовий облік та внести дані про бронювання в «Оберіг». Термін бронювання – 12 місяців.

Якщо заброньованого зупинять представники ТЦК на вулиці, він має надати їм витяг з рішення Мінекономіки про бронювання, засвідчений керівником підприємства, а також свої військово-облікові документи та посвідчення особи.

Бронювання можуть скасувати у таких випадках: