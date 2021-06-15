Opel Mokka виграшно дивиться з чорними капотом та дахом

Новий Opel Mokka з'явився в Європі минулого року, а щойно дістався і до України. Модель створена на платформі Peugeot-Citroen та має багато спільного з моделями французьких брендів. Зокрема, двигуни, коробки передач та набір опцій. В Україні поки що доступні дві версії з бензиновими двигунами, електрична модифікація має з'явитись в кінці року. Існує вибір кольорів кузова та капота.

Opel Mokka називають знаковою моделлю, адже на ній випробовують новий фірмовий стиль німецького бренду, який отримав французьку платформу та основні агрегати. Адже минуле покоління моделі базувалося на платформі General Motors.

Серед головних відмінностей компактного кросовера – новий фірмовий дизайн Opel Vizor з великою чорною глянсовою вставкою в передній частині, нова концепція салону Opel Pure Panel з великими контрастними дисплеями, сучасна конструкція і високотехнологічне обладнання.

В основі автомобіля лежить сучасна платформа СМР концерну Stellantis – та ж, що і в Peugeot 2008 чи Opel Corsa. Під капотом встановлено бензинові турбо-мотори потужністю 100 к.с. або 130 к.с., з менш потужним працює механічна коробка, більш потужний обладнаний 8-ступеневою АКП. Силові агрегати також відомі з моделей Peugeot та Citroen.

В автомобілі – повний набір сучасних систем безпеки: утримання у своїй смузі руху Lane Keep Assist, розпізнавання дорожніх знаків, безключовий доступ і запуск двигуна, світлодіодні фари ECO LED, клімат-контроль.

Цікаво, що все це оснащення вже включено в комплектацію Elegance, з якої автомобіль Opel Mokka стартує в Україні.

Колір автомобіля допоможе проявити власну індивідуальність: шість варіантів основного кольору кузова, три варіанти даху, можливість замовлення контрастного чорного забарвлення капота.

Ціна Opel Mokka Elegance стартує з позначки 578 300 грн. за варіант з 100-сильним мотором і механікою. Варіант з двигуном потужністю 130 к.с. і 8-ступеневою АКП пропонується за ціною від 657 500 грн.