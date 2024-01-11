Режисером серіалу є Денис Тарасов

Розпочались зйомки чотирисерійної воєнної драми «Шлях». Прем’єра серіалу запланована на осінь 2024 року.

Головний герой Олексій – співробітник волонтерської організації, талановитий переговорник та аналітик. Ще до повномасштабного вторгнення він допомагав сім’ям, розділеним лінією фронту, повертав полонених і розшукував зниклих безвісти. Для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв’язками, бо його головна мета – допомогти. Однак у 2022 році, особисто зіштовхуючись зі звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія.

У ролях: Іван Жилюк, Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов, Дмитро Соловйов, Олександр Ганноченко та інші. Режисером серіалу «Шлях» став Денис Тарасов, який зняв серіал «Я – Надія» та фільм «БожеВільні».