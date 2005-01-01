НБУ пом'якшив валютні обмеження для банків

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 21:03990

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НБУ пом'якшив валютні обмеження для банків
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НБУ розширив можливості банків проводити операції з валютою на міжбанківському ринку

Національний банк України (НБУ) з огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку скасував ряд неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків і бізнесу при здійсненні операцій з валютою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби фінансового регулятора.

Таким, чином Національний банк розширив можливості банків для проведення операцій з іноземною валютою на міжбанківському ринку. «Раніше розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют і банківських металів протягом одного робочого дня складав 0,5%, а з 4 серпня 2017 року - 1% від розміру регулятивного капіталу. З 30 березня поточного року ця вимога припинить дію, а потім будуть скасовані і заходи впливу за її порушення», - йдеться у повідомленні.

Крім того, НБУ змінив для банків ліміти відкритої валютної позиції. З 1 травня цього року ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) буде збільшений з 1% до 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - зменшений з 10% до 8 %. Передбачається, що це дозволить банкам більш ефективно розподіляти валютні ризики.

Також у НБУ вирішили продовжити ослаблення обмежень на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів і позик в іноземній валюті. Тепер, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик, якщо в її реалізації (шляхом кредитування, страхування, забезпечення або поручительства) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним з акціонерів якої є іноземна держава або іноземний банк з акціонером-іноземним державою.

Нацбанк продовжив розширювати перелік операцій бізнесу на надходження по яких не поширюється вимога про обов'язковий продаж.
Таким чином, в подальшому компанія-резидент зможе не здійснювати обов'язковий продаж коштів, що надійшли за кредитом або позикою, якщо в його реалізації (шляхом кредитування, страхування, гарантування) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним з акціонерів якої є іноземна держава.

Разом з тим НБУ вирішив спростити для бізнесу перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення платежів, пов'язаних з процесами судочинства.

Нагадаємо, у березні 2018 року НБУ розширив для іноземних інвесторів можливість репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, нараховані за попередні роки.

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