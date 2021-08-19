МОЗ України направило у регіони листи з вимогою посилити протиепідемічний контроль через ймовірність нової хвилі коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У міністерстві розповіли, що за результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування, темпів вакцинації, а також для стримання епідемії в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Зазначається, що відповідний лист надісланий сьогодні головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

У МОЗ нагадали, що в умовах пандемії громадяни досі мають дотримуватися таких протиепідемічних заходів:

носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися зараз, адже восени очікується нова хвиля захворюваності на Covid-19.

«Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється Україною, кількість нових хворих на Covid-19 зростає. Вже восени очікуємо на нову хвилю захворюваності», – заявив він.

Міністр зауважив, що єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати медиків, які продовжують рятувати життя – це щепитися від Covid-19.