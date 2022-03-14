Держкомтелерадіо не видаватиме нові дозволи та зупинить дію уже існуючих

Державний комітет України з телебачення та радіомовлення повністю заборонив ввезення будь-якої видавничої продукції в Україну з території Росії.

Для цього Держкомтелерадіо призупиняє видавання та зупиняє дію уже існуючих дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства.

«Рішення Держкомтелерадіо ухвалено на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного й інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з Росією уже відмовились співпрацювати Празький, Лондонський, Болонський книжкові ярмарки. Найбільший у світі Франкфуртський книжковий ярмарок також заявив про призупинення співпраці з РФ.