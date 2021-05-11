В Україні за останні п'ять років кількість компаній, пов'язаних з чиновниками, зросла на три тисячі, повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Як відомо, українські держслужбовці зобов'язані у своїх деклараціях майнового стану вказувати компанії, якими володіють. За останні 5 років кількість таких компаній зросла на 3000: у 2016-му році в деклараціях фігурувало 16117 компаній, а у 2020-му – вже 19118.

За даними платформи, склад чиновництва постійно змінюється, тобто й перелік пов'язаних бізнесів щорічно виходить різний. Загалом за п'ятирічку в деклараціях майнового стану було помічено виявлено 42262 компанії.

Закон України не забороняє чиновникам володіти бізнесами і бути кінцевими бенефіціарами, але вимагає передавати корпоративні права в управління іншим особам, які не доводяться власнику близькими родичами.

«Кожен підприємець самостійно приймає рішення, чи співпрацювати йому з компаніями, що належать чиновникам. Але корисно при цьому усвідомлювати потенційні репутаційні ризики і той факт, що співпраця може обірватися після виборів або зміни чиновників», – зазначає керівник напрямку корпоративних продуктів "Опендатаботу" Федір Сафір.