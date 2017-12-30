В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

Святковий поїзд з подарунками прибув у Нижанковичі

У Львові відкрили пам’ятну дошку одному з держсекретарів уряду ЗУНР

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася в Україні 9 січня. Зареєструватися онлайн можна буде до 31 січня. Щоб зареєструватися на пробне ЗНО, потрібно зайти на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти. Список усіх дев’яти центрів оцінювання якості освіти, а також перелік областей, які вони обслуговують, можна переглянути тут.

Пробне ЗНО відбудеться:

– 24 березня – з української мови і літератури;

– 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов (31 березня можна пройти тестування лише з одного із запропонованих навчальних предметів).

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає 132 грн.

Пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (з урахуванням реєстраційних даних учасників пробного ЗНО).

Результати пробного ЗНО з української мови оприлюднять на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.

В той же час реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня. Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова сесія – 2 липня – 11 липня.

Кожен учасник, як і раніше, має право скласти тести щонайбільше із чотирьох предметів.