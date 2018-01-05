В Україні з 9 січня починається реєстрація на пробне ЗНО

З 9 до 31 січня 2018 року триватиме реєстрація для участі в пробному ЗНО. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Як зазначається, участь у пробному тестуванні дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня – з української мови і літератури, з інших предметів – 6 квітня.